O atleta faixa roxa Helder Rodrigues Júnior segue conquistando medalhas na arte marcial.

O formiguense participou nessa quinta-feira (24) do Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021, realizado na Arena Cel Wenceslau Malta, Parque Olímpico da Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Helder se sagrou campeão peso e absoluto na categoria pesadíssimo. Na rede social, o atleta que pratica a arte marcial há seis anos destacou: “obrigado a todos que participam disso, estamos sempre buscando evolução”.

O evento será realizado até no domingo e conta com a participação de atletas de renome do Brasil.