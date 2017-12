Da Redação

A Mini Miss Formiga, Laura Faria Silva, foi a grande vencedora do concurso Mini Miss Minas Gerais 2017.

O concurso ocorreu em Contagem no sábado (2) e contou com a participação de 15 crianças que representaram vários municípios do Estado, como Belo Horizonte, Serro, Vespasiano, Sete Lagoas, Carandaí, Córrego Fundo dentre outras.

A candidata de Pedro Leopoldo, Eduarda Lacerda, ficou com o segundo lugar e Mariana Alice, representando a Grande BH , ficou em terceiro.

Com a vitória, Laura irá disputar o Mini Miss Brasil, que deverá ocorrer no início de 2018.

A Mini Miss Minas Gerais 2017 tem 11 anos e cursa o 5º ano do Ensino Fundamental no Colégio de Aplicação. É filha de Wanderson Carlos da Silva e Geralda do Carmo de Faria Silva.