O formiguense Davy Antonio da Silva juntamente com os profissionais Maria Eliana dos Santos, Elizio Marcos dos Reis e Mateus Rocha Menezes recebeu no final de novembro, o Prêmio Olivio Koliver.

Davy e a equipe dele venceram a edição 2016 com o artigo “A relação entre estrutura de custos e o desempenho econômico das empresas de construção civil listadas na BM&FBOVESPA”.

O formiguense se formou em ciências contábeis pelo Unifor-MG em 2008, hoje é professor no curso de ciências contábeis no campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia.

Os autores receberam a premiação no dia 24 de novembro, na sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília (DF).

O Prêmio

Lançado em 2013, durante o VIII Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis, em Porto Alegre (RS), o Prêmio Olivio Koliver tem o objetivo de fomentar a produção e a disseminação do conhecimento na área contábil, além de prestar homenagem à memória de um dos maiores expoentes da Contabilidade brasileira, Olivio Koliver, falecido em 2009.

O prêmio é concedido ao melhor artigo selecionado entre os publicados na Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), editada pelo CFC. A banca examinadora do Prêmio Olivio Koliver é composta de cinco membros, com a renovação a cada dois anos, seguindo sempre a seguinte composição: dois do Conselho Editorial da RBC; dois do Conselho Político ou Editorial da REPeC; e um a ser definido pela Presidência do CFC.

Já foram realizadas três edições do prêmio. A primeira em 2014, na sede do CFC, em Brasília (DF); a segunda, em 2015, no X Encontro Nacional de Professores e Coordenadores de Cursos de Ciências Contábeis, realizado em Belo Horizonte; e a terceira edição, em 2016, no 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, ocorrido em Fortaleza.

Sobre os autores

Davy Antonio da Silva – mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é professor do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia.

Maria Eliana dos Santos – especialista em Controladoria pela Universidade Federal de Uberlândia

Elizio Marcos dos Reis – mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é professor do curso de Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e atua como contador na UFMG.

Mateus Rocha Menezes – mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é professor do curso de Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH).

