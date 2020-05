Da Redação – Últimas Notícias

O time do zagueiro formiguense Pedro Lima, de 19 anos, é campeão do Bravo! Reality.

Depois de um longo caminho, muito treino e dedicação chegou a recompensa. Os jogadores da equipe País Basco, criada durante o programa e apoiada pelo jogador Cafú, é a grande vencedora e seus atletas irão para a Espanha, jogar nas categorias de base da “La Liga” e buscar um contrato profissional no país que tem o melhor campeonato nacional do mundo.

No início da noite dessa segunda-feira (25), foi transmitido o 10º e último episódio do reality show esportivo que realizará o sonho de 18 promissores jovens jogadores de futebol brasileiro (os 13 do time vencedor e outros 5 destaques).

O caminho não foi fácil. A disputa começou entre 13 mil inscritos, 900 selecionados e só então 78 atletas que passaram para a etapa de treinamentos.

País Basco é campeão do Bravo! – Foto: Bravo Reality

O jogo

Os primeiros 45 minutos de jogo entre Páis Basco e Andaluzia terminaram como o time de Pedro queria. Com 1×0 no placar era hora de segurar o resultado para levantar a taça e levar o prêmio.

Mas não foi assim, no segundo tempo veio o empate e a partida foi para a prorrogação no sistema “Gol de ouro”, que determina que quem marcar o gol leva! Pra piorar, o País Basco teve o lateral direito expulso e o jeito foi viver todo o estresse das cobranças de penalidade.

Foram necessárias 23 cobranças de penalidade até que o campeão fosse conhecido e os atletas do País Basco pudessem, enfim, comemorar a mais suada e importante vitória de suas vidas.

O futuro

Com a vitória divulgada em meio à pandemia, Pedro agora aguarda a reabertura do futebol espanhol para embarcar. Enquanto isso se esforça nos treinamentos para chegar no país europeu em sua melhor forma.

“O meu sentimento é de uma gratidão sem tamanho. Eu entrei no Bravo! após uma fase difícil da minha vida. Sofri muito no tempo que joguei no Qatar e, por apoio da minha família e da minha ex-namorada investi tudo nessa chance, deixando trabalho para correr atrás do meu sonho de jogar bola”, comentou Pedro após a exibição da final, em entrevista ao Últimas Notícias.

Pedro Lima

– Foto: Bravo! Reality

Pedro Lima é um zagueiro formiguense, de 19 anos, apaixonado por futebol.

Entre o final de 2018 e 2019, o atleta jogou no time Alrayyan, de Doha, no Qatar, se sagrando vice-campeão do torneio de futebol do país.

Quando voltou ao Brasil, no final do ano passado, Pedro pensou em desistir do sonho de ser jogador, mas foi encorajado pela família a participar do reality e está há poucos passos de vencê-lo.

O formato do BRAVO!

Promovido pelo Grupo LX e a LaLiga e com transmissão nos canais ESPN Brasil e WatchESPN, o programa, que foi dividido em 10 episódios, revelou 18 novos talentos do futebol, selecionando jovens de 16 a 19 anos, que sonham em se tornar jogadores profissionais. O reality show foi gravado em Sorocaba, interior de São Paulo, no início do ano, e teve como “estúdio”, o centro de treinamentos BRAVO! com estrutura de CT de Copa do Mundo.

Diferente das tradicionais peneiras realizadas pelos clubes brasileiros, o BRAVO! deu a chance para o jovem atleta mostrar o seu futebol sem a pressão do relógio correndo.