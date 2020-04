Redação Últimas Notícias

Devido às medidas de isolamento social impostas para conter e prevenir a pandemia causada pelo coronavírus, um grupo de formiguenses criou um projeto para divulgar o trabalho de autônomos e profissionais liberais do município.



Nomeado de “Fortaleça Formiga”, a ação divulgará, por meio do Instagram, o serviços destes profissionais.



Os profissionais interessados em divulgar seus trabalhos podem entrar em contato pelo perfil @fortalecaformiga e repassar três fotos do produto ou serviço, contatos, local de atendimento e três clientes que possam ser marcados na postagem para que façam um comentário avaliando o trabalho.



Lembrando que as fotos devem ser registradas com o celular na horizontal (celular deitado).

“Muitas pessoas irão ficar prejudicadas com essa atual situação, mas esses profissionais serão os mais afetados. Grandes marcas e empresas poderão se reerguer depois, mas essas pessoas terão maior dificuldade. Contamos com a ajuda de todos e juntos vamos fortalecer Formiga ”, ressaltaram os criadores do projeto.



De acordo com os responsáveis pelo “Fortaleça Formiga”, o projeto terá ainda uma segunda etapa que visa angariar fundos e produtos alimentícios para serem repassados ao Banco Municipal de Alimentos (BMA). Posteriormente, as doações serão repassadas à famílias em vulnerabilidade social, que já estão cadastradas no BMA.