Da Redação

Divinópolis sediou nesse domingo (27) a 1ª Corrida Rústica da Loja Maçônica do Centro-Oeste Mineiro. O evento foi realizado em prol da construção do laboratório Toxicológico da Polícia Civil de Minas Gerais, para atender 51 cidades da região.

Dois atletas formiguenses participaram da competição e subiram ao pódio. Delmário Alves (Pelé do Anglo) conquistou a segunda colocação na categoria 50/54 anos e Douglas Lisandro (Formiga Atômica) a terceira colocação na categoria 34/39 anos. A competição contou ainda com a estreia do formiguense Alisson Pereira que, apesar de não ter conquistado o pódio, completou bem o percurso. O grande vencedor da competição foi o corredor da equipe de atletismo do Cruzeiro, o piuiense, Ivamar de Oliveira.

A competição contou com um percurso de 5 km, percorridos no bairro Belvedere. “Dividir o pódio com o admirável atleta Ivamar de Oliveira é sempre motivante, pois sabemos que temos a possibilidade de melhorar cada dia mais nos espelhando nele”, disse Douglas Lisandro.