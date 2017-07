A tradicional corrida em comemoração ao dia do Bombeiro Militar ocorreu neste domingo (2), em Divinópolis.

Quatro atletas formiguenses participaram da competição ocorrida nesse domingo (2), em Divinópolis. A10ª edição do evento teve como objetivo a promoção da saúde, do bem estar físico, mental e da integração do Corpo de Bombeiros Militar junto à sociedade.

De Formiga, participaram Delmário Alves (Pelé do Anglo), Douglas Lisandro (Formiga Atômica), Jessica Makileny e Tarcísio Xavier.

Douglas conquistou a segunda colocação na categoria 35/40. Ele dividiu o pódio com seu grande incentivador, Ivamar de Oliveira da cidade de Piumhi. Ivamar se sagrou heptacampeão da prova.

Já Delmário Alves foi vice-campeão na categoria 50/54 anos. Tarcísio Xavier ficou na 5ª colocação geral do evento e Jessica foi a 5ª colocada na categoria feminina.

De acordo com Douglas, os atletas foram muito bem recepcionados no 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Divinópolis, que conta com a formiguense Capitã Amanda à frente a unidade. O comandante geral da unidade major Paulo César destacou que Formiga é um celeiro de grandes atletas.