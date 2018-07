Nesse domingo (29), foi aplicada a prova do concurso de admissão à Escola de Sargentos das Armas 2018, realizada em Três Corações. De Formiga, 31 jovens participaram do exame.

Desse total, um grupo de 27 candidatos formado por atiradores, ex-atiradores e reservistas dispensados do serviço militar obrigatório embarcaram de frente asede do Tiro de Guerra.

O deslocamento foi realizado pela empresa de turismo, L.M transporte e locação, do Sr Weder Oliveira, que apoiou os candidatos colaborando com o projeto “Contrate um Atirador”, do TG, ampliando o número de atiradores no mercado de trabalho.