Redação Últimas Notícias

O professor de karatê Modesto Francisco e o praticante da arte, Lucio Avilar participaram no domingo (8) de um seminário em Belo Horizonte.

A capacitação foi ministrada pelo sensei Vail Mungai, faixa preta, 7º grau. Durante o evento foram abordados temas como integração entre corpo, técnica e mente (shin gi tai), respiração dinâmica com técnicas respiratórias próprias do karatê-do para alta performance e favorecimento da saúde, além de técnicas de combate como antecipação e contra ataque abrangidos nos conceitos marciais de sen no sen, go no sen e tai no sen.

De acordo com Modesto, o seminário contou com a participação de conceituados praticantes de karatê-do, dentre eles Nelson Sanderberg, técnico da seleção mineira de karatê olímpico. A arte marcial foi admitida como esporte pelo comitê olímpico e terá representação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio em 2020.

O formiguense Modesto é faixa preta 4 grau pela Federação Mineira de Karatê e o aluno dele, Lucio é faixa roxa. Modesto ministra aulas no projeto Tatame do Bem 2 e em um projeto social na Academia Samurai em Córrego Fundo. “Venho trabalhando incessantemente para levar a arte do Karatê para o maior número de crianças carentes possíveis, pois, o esporte é um forte aliado para tirar as crianças das ruas e conduzi-las no caminho do bem”, finalizou Modesto.