Formiga, mais uma vez, foi bem representada em mais um prova de atletismo. Douglas Lisandro e Delmário Alves subiram ao pódio nesse domingo (25) na 5ª Meia Maratona Rústica João Jiló, em Bom Despacho.

A competição, uma das provas mais importantes da região, contou com percursos alternativos de 10 km e 21 km (meia maratona) e reuniu 250 atletas de várias cidades da região.

Com a marca de 42 minutos e quatro segundos, Douglas Lisandro (Formiga Atômica) foi campeão do percurso de 10km. Completaram o pódio o atleta de Lagoa da Prata, Juliano Henrique de Miranda, que conquistou a segunda colocação com o tempo de 44 minutos e 19 segundos e Maicon Dênis Teixeira, também de Lagoa da Prata, terceiro lugar com a marca de 46 minuto e 32 segundo.

“Me senti feliz por trazer o troféu de 1º lugar para Formiga de uma competição de renome na região Centro-Oeste. Tenho treinado em procura de melhoras e bons resultados, fiquei muito feliz com esta grande conquista sempre respeitando meus adversários, pois são ótimos atletas”, disse Douglas.

Já Delmário Alves (Pelé do Anglo) conquistou a terceira colocação na categoria 55/59 anos da meia maratona (21km) com a marca de 1 hora, 51 minutos e 47 segundos. O primeiro lugar geral da meia maratona ficou com o atleta de Perdigão, Mércio Silva Pereira que fez a marca de 1 hora, 14 minutos e 56 segundos. O atleta do Cruzeiro, Ivamar de Oliveira conquistou a segunda colocação com a marca de 1 hora, 16 minutos e 2 segundos.

