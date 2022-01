Nesta terça-feira (4) o Sr. José Rosa, uma verdadeira lenda viva do Congado Formiguense, visitou a cidade de Itapecerica, para conhecer mais detalhes sobre alguns monumentos, tradições e manifestações culturais do município que, assim como Formiga, possui uma grande Festa de Reinado.

Foto: Divulgação/Decom

Foto: Divulgação/Decom

Foto: Divulgação/Decom

Zé Rosa, como é carinhosamente chamado, foi acompanhado pelo Secretário Municipal de Cultura de Formiga, Alex Arouca. Os formiguenses foram recebidos pelo Sr. Antônio Anielo D’Alessandro, Coordenador do Reinado de Itapecerica, que os levou a vários pontos que marcam a história de Itapecerica, berço da cultura nessa região do Estado de Minas Gerais, como a Igreja do Rosário, a estátua da escrava Geralda, a “Praça da Coroa” e outros.

Na oportunidade, os formiguenses convidaram o Sr. Anielo para vir ao Encontro de Folias, que será realizado no próximo domingo (9), no bairro Rosário, em Formiga.