A Farmácia Municipal José César Augusto Maia está de mudança para o edifício Antônio Vieira (sede da Secretaria de Saúde). Por este motivo, o fornecimento de medicamentos permanecerá interrompido durante esta semana. Os usuários foram orientados a procurarem pelas medicações antes que o antigo local fosse fechado. A inauguração da nova farmácia será no dia 17 deste mês, às 8h.

Assim que ficou definida a data de mudança da farmácia no final de junho, a Prefeitura divulgou nota e fixou avisos no local informando sobre a interrupção entre os dias 10 e 14. “Essa orientação foi passada tanto para usuários da farmácia básica como para de componentes especializados e mandado de segurança”, explicou a coordenadora da farmácia, Lorena Pedrosa.

O objetivo da mudança é atender melhor os usuários. As novas instalações foram totalmente reformadas e adaptadas para fazer o atendimento. Além disso, há o fator de proximidade com a área hospitalar e a economia do dinheiro público, já que as salas onde funcionava a farmácia eram alugadas.

Segundo Lorena, a mudança também atende a uma orientação da Superintendência Estadual de Saúde. Depois de auditoria feita entre os dias 19 e 23 do mês passado, foi constatado que a antiga infraestrutura não atende às normas de adequação.

O edifício Antônio Vieira fica à rua Doutor Teixeira Soares, 264, Centro.