A chuva que caiu no último fim de semana na região Centro-Oeste causou estrago na Igreja Matriz de São Sebastião, em Papagaios. Parte do forro do telhado desmoronou. Segundo a Diocese, a chuva intensa causou uma infiltração no telhado e com isso a água acumulada rompeu o forro.

As atividades no templo estão suspensas e devem ser transferidas para outro local que ainda não foi definido. Uma equipe de técnicos para avaliar a igreja será contratada.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi chamado para ocorrências de chuva na cidade. Não havia ninguém no local na hora do acidente.