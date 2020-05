O projeto “Fortaleça Formiga” promoverá a oitava ação no próximo sábado, dia 23. Os donativos, mais uma vez, serão repassados para o Asilo São Francisco de Assis (confira em quadro os itens de maior necessidade). Quem não puder comparecer, e mesmo assim quiser doar, o projeto está realizando uma vaquinha online.

Das 9 às 17 horas, voluntários estarão desta vez no estacionamento do Kit Sacolão para receber os donativos. Em troca, serão distribuídas máscaras de tecido 100% algodão, juntamente com as recomendações de uso. Os exemplares são confeccionados pelo grupo Covida.

Divulgação para trabalhadores autônomos

Além dessa ação, o projeto está divulgando no instagram serviços e produtos de profissionais autônomos e liberais, os quais já estão sofrendo com a necessidade do isolamento social. Para participar, basta enviar por mensagem no instagram @fortalecaformiga três fotos (horizontal) do produto ou serviço, contatos (telefone ou whatsapp), local de atendimento (endereço ou atendimento na casa do cliente) e três clientes que possam ser marcados na postagem para que façam um comentário avaliando o trabalho.