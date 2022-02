Uma reunião do Núcleo dos Produtores de Queijo foi realizada na noite de quarta-feira (23), no Centro de Eventos ACIF CDL.

O intuito do encontro foi ter a volta dos núcleos na cidade de Formiga, após o período mais difícil da pandemia.

Esse retorno visa fortalecer os produtores de queijo do município, dando mais visibilidade a eles e tornando suas atividades mais valorizadas, possibilitando o aumento da geração de renda e empregos.

A reunião contou com a presença do analista de agronegócios/queijos do Sebrae-MG Ricardo Boscaro, além de representantes do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, Setor de Políticas Rurais da Prefeitura de Formiga, ACIF CDL, Sindicato Rural, Sebrae, Emater-MG e Senar.