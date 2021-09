O Atlético enfrenta o Fortaleza neste domingo, às 16h, no estádio Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético está de volta aos jogos oficiais. Depois de 12 dias sem partidas a disputar por conta das rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o Galo retoma a disputa do Campeonato Brasileiro, do qual é líder isolado.

E para se manter assim, o time de Cuca terá que fazer jus ao hino, que diz ser ‘forte e vingador’ para sair do Castelão com os três pontos. O Galo vai tentar dar o troco no único clube do Campeonato Brasileiro a vencê-lo no Mineirão, até o momento.

O Fortaleza foi a Belo Horizonte, logo na estreia da competição, e virou o jogo para 2 a 1, nos minutos finais, impondo ao Atlético a única derrota como mandante até aqui.