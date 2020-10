Um forte temporal registrado na tarde desta sexta-feira (9), em Divinópolis, causou grandes estragos em algumas empresas da cidade.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados ainda destelhamento de casa, quedas de muros e árvores e danos no Bairro Planalto.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Settrans) informou que a Rua Minas Gerais, entre a rua Rio Grande do Sul e a Avenida Sete de Setembro, foi totalmente interditada por conta de um semáforo danificado. Conforme a pasta, não há previsão de liberação, pois também não há previsão de quando o equipamento voltará a funcionar.

A Defesa Civil está nas ruas avaliando os danos causados pela chuva e será organizada uma força-tarefa para recuperação dos danos. A Defesa Civil prevê três dias para solucionar os problemas causados pela chuva desta sexta-feira.

A chuva ainda causou estragos em estruturas na cidade. No Bairro Rancho Alegre, pedaços de uma árvore atingiram um galpão.

Já no Bairro Ipiranga, três piscinas voaram cerca de 30 metros e foram parar no estacionamento de um supermercado e também na rua.

Em uma loja de material de construção, no Bairro Santo Antônio, parte do telhado desabou. Segundo as primeiras informações ninguém se machucou. Os funcionários tamparam a frente da loja com uma lona. Ainda no mesmo bairro, e em outras regiões da cidade, várias casas e comércios ficaram destelhados.



Segundo a Cemig, parte do Centro e do Bairro Sidil estão sem energia. Contudo, não é possível ainda afirmar quantos moradores e bairros foram atingidos.

Fonte: G1

Fotos: reprodução redes sociais

Vídeo: Minas FM/divulgação