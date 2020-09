O Fórum Magalhães Pinto retomou os atendimentos presenciais nesta semana.

A Portaria Conjunta nº 1.047/PR/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) dispõe sobre a retomada das atividades e atendimentos presenciais nos Fóruns do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, incluindo a Comarca de Formiga.

De acordo com o documento, o horário de atendimento ao público nas dependências do Fórum, localizado na rua Silviano Brandão, nº 102, no Centro de Formiga, será exclusivamente entre 12h e 18h, em dias úteis.

O horário das 7h às 12h continua destinado ao expediente interno das unidades jurisdicionais da Justiça. Confira aqui a portaria: