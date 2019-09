Redação Última Notícias



O Fórum Magalhães Pinto recebeu na tarde de sexta-feira (27), um seminário sobre o combate à violência doméstica.

Com o tema “Fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica”, o fórum foi promovido pela Associação das Mulheres de Formiga (Asam). De acordo com a presidente da associação, Fabiana Carlos, o encontro foi realizado com o objetivo de consolidar o trabalho integrado entre os agentes públicos e privados que prestam atendimento à mulher no município.