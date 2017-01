A eleição dos novos prefeitos e vereadores para os Colegiados Executivos dos Territórios de Desenvolvimento será entre os dias 23 de janeiro e 10 de fevereiro de 2017. O calendário foi definido na reunião de trabalho deste ano dos secretários executivos dos Fóruns Regionais de Governo, realizada nestas quinta e sexta-feira (5 e 6), em Belo Horizonte.

O principal objetivo do encontro foi planejar as atividades para 2017 e elaborar a agenda dos fóruns. No primeiro dia, a reunião ocorreu no auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e foi conduzida pelo secretário de Estado de Governo (Segov), Odair Cunha.

Ele acentuou o papel dos secretários executivos como representantes do Governo de Minas Gerais nos 17 territórios de desenvolvimento e como interlocutores junto às lideranças regionais e a população.

“Os secretários executivos vêm realizando um importante trabalho com lideranças em todo o estado. Acreditamos que os Fóruns Regionais de Governo cumprem bem o papel de aproximação entre a população e a administração estadual. Nestes próximos anos, esperamos evoluir ainda mais no atendimento das demandas apresentadas”, afirma Cunha.

O coordenador dos trabalhos, o subsecretário dos Fóruns Regionais da Secretaria de Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif), Fernando Tadeu David, falou das expectativas para 2017. Segundo ele, a meta é aprofundar o processo de participação popular, aproximando o Governo do Estado dos cidadãos.

“Nos Fóruns Regionais vamos manter o diálogo com a população e definir as ações prioritárias, ou seja, as demandas que a população realmente necessita”, observa Tadeu.

Recomposição do Colegiado

O encontro dos secretários executivos para discutir o planejamento de 2017 tratou como prioridade a escolha dos representantes dos executivos e legislativos municipais para o Colegiado Executivo dos Territórios de Desenvolvimento. A mobilização para o processo eleitoral começa nos próximos dias.

As 853 Câmaras Municipais e os prefeitos que assumiram as prefeituras recentemente vão receber um convite formal da Seedif para a participação no pleito.

A eleição vai escolher um prefeito e um vereador de cada um dos 80 microterritórios para comporem os Colegiados Executivos dos 17 territórios de desenvolvimento até o final de 2018.

O Colegiado Executivo é o conjunto de pessoas responsáveis por organizar e acompanhar as ações dos seus respectivos Fóruns Regionais. Estes colegiados são formados, majoritariamente, por representantes da sociedade civil eleitos em plenárias territoriais.

O colegiado também possui representação de diferentes órgãos estaduais e federais com atuação regional, dos poderes executivos e legislativos municipais e de instituições de ensino.

“Ocupar este espaço é uma tarefa muito importante, pois é por meio de seus representantes que as solicitações e deliberações chegam até o Governo do Estado” ressalta Fernando Tadeu.

Capacitação

Além de definir a agenda anual, os secretários executivos também participaram, na Cidade Administrativa, de uma capacitação ministrada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) sobre a plataforma virtual de uso interno do Governo, o MG Planeja.

A ferramenta vai ajudar os secretários executivos a monitorar as ações pactuadas com a população durante os fóruns regionais. A plataforma permitirá a busca e o acompanhamento de obras realizadas pelas secretarias e órgãos de Governo em todos os territórios de desenvolvimento.

Mais informações sobre os Fóruns Regionais estão disponíveis em: www.forunsregionais.mg.gov.br.