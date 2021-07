Vestida de fada, no meio de girassóis, fantasiada de princesa da Disney, incluindo Bela, Branca de Neve e Cinderela. É assim que o fotógrafo Thalles Lima, de Três Corações, no Sul de Minas, produziu ensaios recentes com a avó dele, uma senhora de 84 anos. Eles não imaginaram que o trabalho iria viralizar nas redes sociais – só no Instagram, Lima já tem mais de 110 mil seguidores (foram 70 mil de janeiro pra cá, entre os atraídos pelo trabalho com a avó e também em outras áreas do fotógrafo, como ensaios representativos, e sorteios). “Ela está muito surpresa com a repercussão das fotos, até os vizinhos estavam ligando e comentando sobre os ensaios, falando que ela estava conhecida na internet. Para ela, é um universo novo, mas fica toda contente”, diz Lima.

A avó, que caiu nas graças da internet, é Maria Carvalho de Lima, conhecida como dona Maria, que tem 15 filhos e 19 netos, além de sete bisnetos. Ela nasceu na cidade de Campanha, também no Sul de Minas. “Minha avó é uma pessoa doce, gentil, que adora prosear e que tem uma fé enorme. Ela sempre me ajudou a ter esperança em dias melhores”, reflete Lima.

A primeira vez que ele a fotografou em um ensaio foi há quatro anos. “Ela sempre foi muito tímida para fotografia e sempre que a chamava, inventava uma desculpa. Então, alguns dias antes do seu aniversário de 80 anos (ela celebrou a data no dia 2 de março de 2017), eu disse que iria participar de um concurso e que precisava fotografá-la. Era mentira. Eu comprei balões do número 80 e fizemos as fotos na rua da casa dela. Depois, revelei e entreguei de presente”, rememora.

Apesar de a avó ter gostado, só recentemente ela topou posar novamente para as lentes do neto, e o resultado foram ensaios bem criativos. “No aniversário de 84 anos, fiz as fotos inspiradas em fadas. Ela se empolgou e deixou fotografá-la de princesas da Disney, nos girassóis”, explica. Tudo com bastante cautela em tempos de pandemia. “Ela já está com as duas doses da vacina, então, ficamos um pouco mais tranquilos, porém tomando os mesmos cuidados”, conta.

Entre as imagens prediletas que fez, Thalles cita as que a avó está vestida de chapeuzinho vermelho (“ela ficou mais fofa do que já é”) e com a prima Bruna, de 6 anos, sentada no quintal de casa. “Me lembra quando eu tinha a idade da Bruna e ficava sentado com ela e com meu avô, quando ele era vivo, em um banquinho no sítio em que eles moravam juntos”, diz.

Na prática, os ensaios feitos com a avó também estão ajudando Lima profissionalmente durante a pandemia. “Além de nos aproximar, me ajudou muito na divulgação do meu trabalho, ainda mais nesse período de pandemia, que está tudo difícil. As fotos e vídeos foram compartilhadas por inúmeras páginas, portais. E, com isso, trazendo seguidores e futuros clientes”, diz.

O trabalho dele, que pode ser contratado via Instagram, é focado em ensaios para todas as idades: “Faço mais simples e clássicos, comercial e ensaios mais lúdicos e temáticos”, diz. Há também imagens que reforçam representatividade e inclusão, com histórias de superação e preservação do meio ambiente, por exemplo.

Futuro

O próximo ensaio com a avó também já está delineado. “Minha mãe e tia estão me ajudando a fazer uma asa de anjo, pois minha avó tinha comentado que queria”, antecipa.













Fonte: O Tempo