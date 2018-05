Por Paulo Coelho

Conferindo o início dos trabalhos de recuperação de trechos das estradas rurais na região de Timboré, Nova Zelândia, Gonçalves e Martins de Arruda, na quinta-feira passada (26), o vereador Flávio Couto/PSC comemorou relembrando que, finalmente, após 15 meses do envio de pedidos de providências ao Executivo e de inúmeras cobranças dirigidas ao encarregado Zé Thiers, muitos destes reiterados mensalmente, a Secretaria de Obras agora dá sinais do início do atendimento aos pedidos da população da zona rural, que o vereador diz representar.