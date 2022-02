Fotos da filha do prefeito da cidade de Caetanos, no Sudoeste da Bahia, Paulo dos Reis (PCdoB), com pistolas e uma escopeta, foram publicadas em um dos perfis do gestor nas redes sociais. A situação causou polêmica na região, porque a menina é uma criança.

As publicações foram feitas na segunda-feira (21), nos stories, recurso que dura 24 horas e depois desaparece. A garota aparece em duas fotos segurando duas pistolas. Na outra imagem, ela está com uma escopeta.

O Ministério Público da Baia (MP-BA) informou que tomou conhecimento sobre a situação e vai apurar o caso.

As imagens geraram grande repercussão na região. Em nota, o prefeito Paulo dos Reis disse que a filha teve acesso às redes sociais do gestor e postou as fotos sem o conhecimento dele.