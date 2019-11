Fragmentos do óleo que atinge o litoral do Nordeste chegaram a Mucuri, no sul da Bahia, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e pela Defesa Civil da cidade. Mucuri é o município mais ao sul da Bahia e faz limite com o estado do Espírito Santo.

De acordo com a Defesa Civil de Mucuri, desde o início da semana são recolhidos pequenos fragmentos na praia de Costa do Atlântico, que fica ao lado da cidade baiana de Nova Viçosa, também já atingida pelo óleo. Segundo o órgão, o material ainda não foi pesado.

Equipes formadas por representantes da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente, além de voluntários monitoram a região. Nesta quarta-feira, não houve registro de óleo no município.

Com o registro de fragmentos em Mucuri, sobe para 31 o número de cidades atingidas pelo óleo na Bahia, além do Parque Nacional Marítimo de Abrolhos, que está com visitação suspensa até o 14 de novembro por conta da substância.