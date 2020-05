Apenas alguns dias após a reabertura, praias de três cidades do departamento de Morbihan, na região da Bretanha, costa atlântica da França, serão fechadas, porque as pessoas não respeitam a recomendação e manter a distância física recomendada para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

“Prefeitos de várias cidades pediram para fechar suas praias na noite desta quarta-feira porque se constataram comportamentos inaceitáveis no fim de semana passado”, disse a prefeitura de Morbihan, no noroeste da França, à AFP.

Muitas pessoas, por exemplo, não mantiveram uma distância segura ou permaneceram sentadas ou deitadas, o que está proibido, acrescentou a prefeitura de Breton.

Cidades costeiras também estavam com medo de que suas praias abertas atraíssem visitantes de outras regiões neste fim de semana, já que quinta-feira é feriado na França e muitos franceses devem estendê-lo até o final de semana.



Depois de quase dois meses fechadas no contexto de combate à epidemia de coronavírus, centenas de praias francesas reabriram no final de semana para quem quer tomar banho, caminhar ou praticar esportes sozinho.

No entanto, é proibido permanecer parado na praia, tomar banho de sol e reuniões com mais de dez pessoas. Comemorações ou consumo de álcool também não são permitidas.

Com mais de 28 mil mortes, a França é um dos países mais atingidos no mundo pelo novo coronavírus. Depois de registrar uma diminuição no número de mortes diárias e de pacientes graves, as autoridades decidiram suspender parcialmente o confinamento no dia 11 de maio.

Matéria do G1