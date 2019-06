Redação Últimas Notícias

Os formiguenses devem preparar os casacos. A pancada de chuva registrada na tarde desta segunda-feira (3) é resultado da movimentação de uma frente fria que chega a Minas Gerais.

Hoje a temperatura mínima deverá chegar a 16°C. Nesta terça-feira (4), o tempo deve ficar nublado a parcialmente nublado. E a temperatura terá um ligeiro declínio. A mínima deve ficar em 11°C, e a máxima 24°C.

O frio deve apertar mesmo ao partir de quarta-feira (5). De acordo com o Instituto Climatempo, as temperaturas mínimas ficarão abaixo dos 10°C. Já a umidade relativa do ar deverá ficar na casa dos 40% na parte da tarde.