A frente fria que provocou a queda na temperatura nas últimas semanas perde força no Centro-Oeste de Minas, mas o clima seco deve se asseverar ainda mais.Com isso, a tendência é de elevação no termômetro e queda na umidade relativa do ar.

Em Formiga, após os termômetros chegarem aos 2°C no dia 7 de julho, as temperaturas devem subir aos poucos. Nesta terça-feira (23), a mínima prevista é de 10°C, mas ao longo da semana deve chegar aos 15 °C . Como é característico do inverno, não há previsão de chuva para a cidade.

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cleber de Souza, em entrevista ao G1, uma massa de ar continental seco predomina nos próximos dias e fortalece o tempo de estiagem na região.

Ainda segundo dados do instituto, a condição do tempo é céu claro com possibilidade de névoa seca a tarde. A umidade relativa do ar fica em torno dos 80% pela manhã e cai para 40% no período da tarde.