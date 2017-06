Os mineiros podem se preparar para encarar ainda mais frio nesta semana. A previsão é de temperaturas cada vez mais baixas no Estado, inclusive com possibilidade de geada no Sul de Minas a partir da madrugada desta quinta-feira (29), segundo o Instituto Tempo Clima PUC Minas.

Na madrugada dessa quarta-feira (28) os termômetros chegaram a marcar 5ºC na cidade de Maria da Fé, sendo para a próxima madrugada a expectativa é que a temperatura chegue a ficar em torno dos 4ºC.

Se você acha que o frio irá atingir somente o Sul do Estado, a previsão para os próximos dias em Formiga e região é de uma temperatura mínima de aproximadamente 8ºC. Na madrugada desta quarta, a temperatura mínima registrada foi de 11ºC em Formiga.