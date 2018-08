Agosto está irreconhecível em grande parte do Sudeste do Brasil. Desde o fim de julho o predomínio tem sido de muitas nuvens em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, e muitas dessas áreas tiveram chuva até com moderada a forte intensidade nos últimos dias. Isso, é claro, melhorou a qualidade do ar nos grandes centros urbanos e diminuiu a temperatura que estava muito acima da média para esta época do ano.

E esta semana começa com tempo chuvoso em parte do Sudeste. A passagem de uma frente fria pelo litoral da região organiza as áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. A circulação de ventos em diversos níveis da atmosfera contribui para a formação destas instabilidades.

As precipitações poderão ser registradas também em Formiga nesta semana. De acordo com o Instituto Climatempo, as madrugas serão frias com mínimas de 11°C e as tardes amenas com máximas de 28°C.

Confira a previsão:

Segunda-feira (6): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓ 12°C – ↑24°C

Terça-feira (7): Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Variação: ↓ 12°C – ↑26°C

Quarta-feira (8): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓ 11°C – ↑28°C

Quinta-feira (9): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓ 12°C – ↑26°C

Sexta-feira (10): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓ 11°C – ↑28°C

