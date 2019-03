No sábado (2), o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que voltará ao país natal esta semana, enquanto isso, promove um giro em países sul-americanos em busca de apoio para tentar derrubar o regime chavista.

O autoproclamado presidente venezuelano já esteve na Colômbia, onde participou de um show humanitário, o Venezuela Aid Live, depois se reuniu com presidentes do Brasil, Paraguai, Argentina e, neste sábado (2) chegou ao Equador, onde se encontrou com Lenín Moreno.