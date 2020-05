O Executivo apresentou, na quarta-feira (20), por meio de vídeo postado nas redes sociais da Prefeitura, as novas máquinas adquiridas pela administração municipal.

De acordo com o prefeito Eugênio Vilela, a máquina motoniveladora e seis novos caminhões passarão a ser utilizados pelas Secretarias de Obras e de Gestão Ambiental. Dentre eles estão dois caminhões basculante, um coletor de lixo, uma caçamba, um tanque e um caminhão prancha.

Os equipamentos já estão empenhados nos serviços do município como obras e manutenção de estradas, coleta de lixo e todos os trabalhos de responsabilidade do Executivo. Os veículos foram adquiridos por meio de um financiamento junto ao Banco do Brasil.

O investimento total é de R$ 3 milhões.