Começou a valer nesta terça-feira (14), o estabelecido no decreto, assinado pelo prefeito de Pimenta Ailton Costa Faria, que decidiu autorizar a reabertura de estabelecimentos comerciais e indústrias da cidade, desde que sejam seguidas as recomendações de distanciamento mínimo.

Além de medidas para reforçar a higienização do ambiente e disponibilizar álcool em gel para os clientes, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo tipo de estabelecimento. Em casos de descumprimento, a multa chega a R$30 mil.

Nos estabelecimentos fica decretada a necessidade de os empregadores adotarem esquemas de revezamento de funcionários e disponibilização de máscaras de proteção.

Funcionam em atendimento presencial, sem entrada no local e por delivery, restaurantes, sorveterias, bares e pastelarias.

Salões de beleza, barbearias, manicure, pedicure, clínicas de fisioterapia e maquiadores devem atender um cliente por vez, por agendamento e sem filas.

Setores industriais como serralherias, marcenarias, serrarias, fábrica de roupas entre outras podem funcionar sem restrição de número simultâneo de atendimento.

Podem atender dois clientes por vez até às 19h, papelarias, lojas em geral, oficinas, auto elétricas, pet shops, açougues, casas agropecuárias entre outros.

Estabelecimentos nas rodovias MG-050 e 170 no âmbito do município podem disponibilizar serviços aos caminhoneiros na forma do decreto do Governo Federal.

