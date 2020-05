As atividades internas na Câmara em Divinópolis serão retomadas na próxima segunda-feira (4). No entanto, o atendimento ao público vai continuar restrito. Os trabalhos na Casa foram suspensos em março, por causa da pandemia.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Kaboja (PSD), somente retornam às atividades os servidores que não estão de férias coletivas e que não fazem parte do grupo de risco.

“Neste momento, vamos retomar de forma gradual, com a divisão do trabalho em dois turnos. Os servidores que possuam alguma comorbidade, tenham mais de 60 anos, sejam gestantes ou que tenha algum outro problema de saúde, seguirão realizando o trabalho de home office.Todo cuidado é pouco, precisamos garantir o funcionamento da Casa Legislativa, das atividades parlamentares e também a vida dos nossos cidadãos”, comentou.

Medidas de prevenção

Dentre as medidas de proteção continua proibida a circulação de público externo nas dependências do Poder Legislativo, exceto servidores, vereadores, autoridades e imprensa. Além disso, prevalece a recomendação do distanciamento de 2 metros, máscaras de proteção, bem como a higienização periódica das mãos.