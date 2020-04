Uma funcionária do Hospital do Câncer em Divinópolis, que não teve a idade divulgada, foi afastada das atividades após testar positivo para a Covid-19. O caso foi divulgado pelo Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) nessa terça-feira (28).

Em nota, a unidade de saúde explicou que a colaboradora está afastada desde a última quarta-feira (22), quando apresentou sintomas leves e suspeitos do coronavírus. Na ocasião, ela passou por uma consulta no hospital e o médico a orientou que ficasse em isolamento domiciliar.

No sábado (25), a paciente retornou ao hospital para nova consulta e fez um teste rápido que deu positivo. Diante disso, o afastamento da colaboradora foi prolongado para o dia 5 de maio, tendo passado os 14 dias conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.

Ainda em nota, a instituição informou que por não ser autorizada a realização de testes rápidos em pessoas sem sintomas da doença, orientou aos demais funcionários do setor onde trabalha a paciente, que caso tenha algum sintoma suspeito, procurem os médicos do Hospital para uma consulta.

De acordo com o boletim desta quarta-feira (29) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em Divinópolis subiu para 74 casos da Covid-19, 15 a mais que no boletim desta terça (28). O município segue tendo o maior número de casos confirmados no Centro-Oeste.

Fonte: G1