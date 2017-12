Um homem morreu em um incêndio em um dos galpões de uma fábrica de fogos de artifício em Pedra do Indaiá, na manhã desta terça-feira (26). Ainda não se sabe quais as causas do incêndio.

Segundo a Polícia Militar, o homem tinha cerca de 40 anos e foi a única vítima do acidente. Ele estava trabalhando quando foi atingido pelo fogo. Os próprios funcionários da fábrica apagaram as chamas.

Segundo responsáveis pela empresa Artesanato de Fogos Ouro Ltda, o incêndio ocorreu no setor de cores e secagem de produtos, onde o funcionário morto trabalhava. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, segundo a fábrica. A empresa disse que está prestando auxilio a família da vítima. A identificação da vítima não foi divulgada.

