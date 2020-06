Cinco trabalhadores que prestavam serviço em uma siderúrgica, em Itaúna, ficaram intoxicados quando faziam manutenção em um equipamento de gás nessa terça-feira (16). Dois ficaram em estado grave e um deles foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os demais se encontram em observação no Hospital Manoel Gonçalves.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dos cinco trabalhadores intoxicados, três estavam inconscientes. Um dos seis militares que atuaram na ocorrência também sofreu um desgaste físico durante o atendimento e passa bem, segundo a corporação.

Os militares não souberam informar qual a tipologia do gás que vazou, mas acreditam que possivelmente é monóxido de carbono.

Equipamento

Os militares informaram que os trabalhadores prestavam manutenção a um equipamento descrito como “balão”, que fica em uma torre, suspenso cerca de 15 metros de altura. Alguns dos funcionários estavam dentro do equipamento e foi necessário um guindaste para socorrer as vítimas.

Mais pessoas estavam na siderurgia no momento do fato. Os demais trabalhadores passam bem, segundo os bombeiros. A área onde ocorreu o vazamento foi isolada.

Estado de saúde

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Uma das vítimas, que ficou em estado mais grave teve que ser entubada e levada para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte, pelo helicóptero de Operações Aéreas dos Bombeiros.

As outras quatro vítimas foram levadas para o Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna e seguem em acompanhamento. Entre os trabalhadores levados para a unidade da cidade, um apresenta estado mais grave que as demais, segundo a equipe médica do hospital.

Fonte: G1