A Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom), preocupada com o cenário econômico atual do País e os reflexos sentidos no âmbito da instituição, fez algumas mudanças em sua estrutura. O novo organograma começou a vigorar no dia 2 deste mês.

Dentre as modificações, o Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Compras (Depac) e o Departamento de Obras e Manutenção (Depom) foram unificados e os trabalhos são coordenados pelo funcionário Edson Geraldo da Costa. O funcionamento é das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. As atividades são desenvolvidas nos mesmos locais.

Também foram unidos os Departamentos de Cobrança e a Tesouraria. A funcionária Eliana Maria Oliveira Souza é a responsável pelas atividades. Já o Departamento de Contabilidade conta com nova coordenação. Luiz Eduardo de Assis Moura foi nomeado no dia 2 deste mês para o cargo.

Na mesma data, Marcos Antonio da Silva assumiu o Departamento de Informática. Outra mudança é que o Centro de Documentação Arquivística (CDARQ) está funcionando das 8h às 18h e o Almoxarifado das 7h às 18h.