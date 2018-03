A Fundação João Pinheiro está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos a distância (EaD) nas áreas de Formação de Professores Autores e Professores Tutores em Ensino a Distância; Gênero e Políticas Públicas para as Mulheres; Mulheres na Função Pública; e História Oral. Os cursos têm duração entre 30 e 40 horas e são destinados a professores, gestores públicos e privados, pesquisadores, estudantes e demais profissionais que atuam ou pretendem atuar com políticas públicas.

As vagas são limitadas e ocupadas por ordem de inscrição, que deverá ser feita no site da fundação. O candidato receberá um e-mail com a confirmação da matrícula e orientações para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação João Pinheiro. Outras informações podem ser obtidas pelo endereço ead@fjp.mg.gov.br ou telefone (31) 3448-9635.

Cursos:

Formação de Professores Autores e Professores Tutores em Ensino a Distância (EaD)

Início: 27 de março

Duração: 36 horas/7 semanas

Conteúdo: ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem (AVA); práticas pedagógicas; metodologias de elaboração de conteúdos EaD e tutoria de cursos nessa modalidade.



Gênero e Políticas Públicas para as Mulheres

Início: 27 de março

Duração: 30 horas/6 semanas

Conteúdo: desigualdades sociais; diferenças de oportunidades entre homens e mulheres; relação entre as políticas públicas e as desigualdades sociais; o papel dessas políticas como indutoras da igualdade de gênero; desafios e oportunidades na área.



Mulheres na Função Pública

Início: 27 de março

Duração: 30 horas/6 semanas

Conteúdo: mulheres no mercado de trabalho; a relação entre o mundo do trabalho e a família, e o impacto na construção das trajetórias profissionais das mulheres; a feminização do trabalho no mundo contemporâneo; segregação ocupacional de gênero; a construção das carreiras: ascensão profissional das mulheres no setor público; teto de vidro e outras formas de segregação organizacional; políticas de gestão de pessoas para superação da desigualdade de gênero.

História Oral

Início: 16 de abril

Duração: 40 horas/7 semanas

Conteúdo: metodologia da História Oral; aplicabilidade no desenvolvimento de projetos interdisciplinares e potencialidades nos processos de aprendizagem em instituições educacionais e de pesquisa.

IMPRIMIR