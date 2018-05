Além dos dois mortos, outras duas pessoas ficaram feridas, conforme a PRF. Um deles é o motorista do caminhão baú e o outro é o motorista de um Renault Sandero, que é delegado aposentado da Polícia Civil. Ambos foram encaminhados aos hospital de Nova Era. Quando a PRF chegou ao local, o motorista do caminhão baú já tinha sido socorrido e por isso ele não foi submetido ao teste do bafômetro no local. Todos os outros motoristas passaram pelo teste, que apontou negativo.

A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais por meio de uma nota publicada em sua página no Facebook. “É com enorme pesar que comunicamos o falecimento nessa madrugada de Ronaldo Lenoir e Pedro Guadalupe, do site BHAZ. Os dois foram vítimas de um acidente de carro na BR-381, que envolveu uma carreta e diversos veículos. Mais tarde daremos notícias do velório. Vão em paz. Força para a família”, escreveu a entidade.