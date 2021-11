O fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, foi convidado pelo canal Ter.a.pia para contar a sua história.

O Ter.a.pia é um canal dedicado a contar histórias de pessoas reais. No formato de vídeo, as histórias são relatadas enquanto a pessoa lava a louça.

Segundo descrito no canal, é nessa atividade cotidiana e onipresente que o entrevistado deixa fluir a emoção e cria conexão com o público ao dividir um pouco de suas experiências pessoais.

Os podcasts, por sua vez, levam os ouvintes a conhecerem e se inspirarem com pessoas reais, por meio de seus relatos. Devido à distância, os vídeos são gravados apenas na Grande São Paulo. Por isso a participação de Rodrigo Assalin foi feita por meio de podcast.

O Ter.a.pia possui 1.800 mil seguidores no Facebook, 440 mil no Instagram e 178 mil inscritos no Youtube, com acessos em todo o Brasil e outros países do mundo.

A história de Rodrigo Assalin foi ao ar na última semana, em diversos apps de música, como: Apple, Deezer, Amazon Music e Spotfy, além de ter sido veiculada pelo Youtube, Facebook e Instagram.

“Pude explicar para quem não me conhece ainda, sobre os caminhos que me trouxeram até aqui, alguns desafios, e de como o jiu-jitsu transformou a minha vida e a vida de tantos que cruzaram meu caminho”, explicou Rodrigo. “Agradeço a todos que fizeram e ainda fazem parte desta jornada e ao canal Ter.a.pia, pela oportunidade”, destacou o atleta.

