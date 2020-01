A Fundação Ezequiel Dias (Funed) encerrou 2019 cumprindo importantes resultados, com impactos significativos em toda a sociedade brasileira. A instituição, que completou 112 anos, é atualmente o único laboratório farmacêutico oficial do país responsável por produzir e entregar a vacina contra meningite C, em atendimento às demandas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Somente no ano passado, foram entregues 15,4 milhões de doses da imunização.

Esse número ultrapassou a maior entrega já efetuada até então, de 13 milhões de doses em 2018. Para 2020, foi acordado com o Ministério da Saúde um incremento de 3 milhões de doses, correspondentes a um aditivo de 20% no montante global de fornecimento, com entregas programadas até abril.

Receita obtida e metas 2020

Em 2019, as receitas diretamente arrecadadas com recursos próprios superaram a cifra de R$ 596 milhões. Essa foi a maior receita obtida pela Funed na série histórica dos últimos 15 anos, segundo o presidente da instituição, Maurício Abreu Santos. “Esse resultado nos permitiu encerrar o ano com os pagamentos em dia de todos os nossos fornecedores. Foi também uma grande oportunidade de mostrar à sociedade, de maneira geral, quem somos e do que somos capazes, mesmo diante das adversidades”, destaca.