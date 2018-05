A Fundação Educacional de Formiga (Fuom) aderiu ao Movimento “Maio Amarelo”. A meta é trabalhar o tema violência no trânsito com os alunos do Unifor-MG e do Colégio. A iniciativa é do Observatório Nacional de Segurança Viária, que realiza a campanha anualmente para mobilizar a população.

O objetivo é atrair a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Mais do que veículos, barulho e congestionamentos, o trânsito é feito de pessoas, que se ferem e muitas vezes, em um ato impensado, matam no trânsito. O alerta proposto este ano pelo Movimento “Maio Amarelo” é “Nós somos o trânsito”.

De acordo com a Fuom, nas sextas-feiras, 4 e 18, haverá palestras para os discentes do Colégio. No dia 12, na praça Getúlio Vargas será realizada uma mobilização, das 9h às 12h, direcionada à comunidade. A programação contempla também um passeio ciclístico no dia 26.

Campanha

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.

Confira os números:

– O Brasil é o 5o país do mundo em mortes no trânsito!

– Entre as principais causas de acidente estão: 30,8% falta de atenção; 21,9% velocidade incompatível; 15,6% ingestão de álcool; 10% desobediência à sinalização; 9,3% ultrapassagens indevidas e 6,7% sono. (Dados da PRF de 2016)

– O Brasil registra cerca de 38 mil mortes no trânsito.

– O uso do cinto de segurança reduz risco de morte em até 75%.

– 105 pessoas por dia se tornam vítimas fatais no Brasil. Muitas delas porque estão dirigindo cansadas e/ou com sono.