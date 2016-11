Da Redação

A Fundação Educacional de Formiga (Fuom) adquiriu um dos imóveis que faz fundo com Colégio de Aplicação – Unidade II (Corujinha), no Centro da cidade. O objetivo da compra é ampliar as instalações do colégio.

A área adquirida está localizada na rua José Gonçalves D’Amarante, 279, mede 300 m² e possui uma construção de 200 m².

Segundo a fundação, com a nova área, será possível melhorar as condições de acomodação da sede administrativa da unidade de ensino. A medida atende a uma reivindicação antiga da diretora do Colégio de Aplicação, Divina Solange Nascimento que destacou que o imóvel receberá adaptações para atender às necessidades da comunidade escolar como: sala de espera para os pais, sala para a direção, uma copa maior, sala de reuniões, além de estúdio de arte, mais banheiros para os funcionários e uma entrada a mais para os pais deixarem os filhos para as aulas.