A Fundação Educacional de Formiga (Fuom) divulgou, nesta quarta-feira (9), o cronograma de atividades do Movimento “Maio Amarelo”. As ações envolvem alunos do Unifor-MG e do Colégio Unifor, além da comunidade.

A iniciativa é do Observatório Nacional de Segurança Viária. O objetivo é atrair a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O alerta proposto este ano pelo Movimento “Maio Amarelo” é “Nós somos o trânsito”.

Cronograma:

4 a 30/5 – Exposição de um veículo envolvido em um acidente no Estacionamento do Prédio 1 (parceria Socorro Retina)

7/5 (segunda-feira) – Entrega de panfletos e apresentação da campanha em todas as salas de aula no 1º horário.

12/5 (sábado) 9h às 12h – Ação na Praça Getúlio Vargas em Formiga com a oferta de serviços gratuitos de saúde e a distribuição de “lixocar”. Participação de representantes dos cursos de Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia e Marketing.

17/5 (quinta-feira) 19h – Palestra de membros da Polícia Rodoviária. Público-alvo: alunos do Ensino Superior – Local: Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”.

18/5 (sexta-feira) 9h – Palestra de membros do Corpo de Bombeiros direcionada a alunos do ensino médio do Colégio Unifor.