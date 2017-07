O horário de expediente dos departamentos da Fundação Educacional de Formiga (Fuom), no campus do Unifor-MG, entre os dias 17 e 31 de julho, será das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

No Departamento de Apoio a Pessoas e ao Patrimônio, na Fazenda Laboratório e no Clube Unifor-MG não haverá mudança no horário das atividades.

O Colégio de Aplicação, de 17 a 31 de julho, funcionará somente no prédio da Unidade II (Corujinha), das 8h às 17h.