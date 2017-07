A Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) doou, neste mês, material esportivo para dois clubes do município. No dia 13, o presidente da Fuom, Marco Leão, repassou cinco bolas oficiais para o presidente do Esporte Clube Beira Rio, Célio Pacheco.

No dia seguinte, foram entregues cinco bolas oficiais, cinco bolas número cinco para crianças e um par de rede 2,20 x 7,60 metros ao presidente do Vila Esporte Clube, Geraldo César de Melo.

As reuniões tiveram a participação do coordenador do Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Compras (Depac), Luiz Eduardo de Assis Moura.

Os itens são utilizados pelos dois clubes no Campeonato Municipal de Futebol Sub-20. Os jogos começaram no dia 15 deste mês. Sete equipes participam da competição.