A Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) comunica, com profunda consternação, o falecimento da professora Dra. Luciana Resende Cardoso Júlio. Ela foi docente e coordenadora do curso de nutrição no Centro Universitário de Formiga.

Formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, atuava como professora do curso de Nutrição do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Viçosa (UFV), campus Rio Paranaíba. Fez doutorado na Universidade Federal de Lavras e foi professora substituta na mesma Instituição.

Lecionou ainda na Fundação Universidade de Itaúna (Fuit). Luciana Resende Cardoso Júlio foi vítima de um acidente de carro, aos 45 anos. Em solidariedade aos familiares e aos amigos, a Fuom externa votos de pesar.

Fonte: Unifor-MG