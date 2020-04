Em reunião realizada na sexta-feira (3), o Conselho Superior de Normas e Diretrizes da Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) deliberou, por meio de Resoluções, normas extraordinárias para descontos e manutenção de bolsas de estudos do Unifor-MG, do Colégio Unifor Unidades I e II, além de redução na mensalidade do Clube Unifor. As medidas levam em consideração a pandemia do coronavírus e a declaração de calamidade pública.

A Resolução 6 é referente ao Centro Universitário de Formiga e estipula que nos meses de março e abril não haverá suspensão das bolsas de estudos e do desconto pontualidade (Projeto Obtenção de Novo Título). No mês de abril, extraordinariamente, todos os alunos terão desconto na mensalidade, no percentual de 15%, cumulativo com os outros benefícios, desde que o pagamento seja efetuado até o dia 30 de abril. Após essa data, o desconto não será concedido. Em hipótese alguma, o desconto poderá ultrapassar o valor de 100% da mensalidade, não sendo devida qualquer devolução.

Já a Resolução 7 é em relação ao Colégio Unifor unidades I e II. O documento determina normas extraordinárias para desconto de mensalidades e manutenção de bolsas no mês de abril. Extraordinariamente, todos os discentes terão desconto no percentual de 15% cumulativo com outros benefícios, desde que o pagamento seja efetuado até o dia 30 de abril. O desconto mencionado não poderá ultrapassar 100% da mensalidade, não sendo devida qualquer devolução.

Os alunos devem desconsiderar o boleto já gerado. Entrar novamente no Portal do Aluno, para gerar um novo boleto já com o desconto.