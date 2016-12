A Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) conta horário especial de funcionamento para os meses de dezembro e janeiro.

No Unifor, até o dia 22 deste mês, o atendimento será das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Devido às férias coletivas, no período de 23 de dezembro a 14 de janeiro, não haverá atendimento no campus. De 16 a 31 de janeiro, o expediente será das 8h às 18h (segunda a sexta-feira).

No Departamento de Apoio a Pessoas e ao Patrimônio, na Fazenda Laboratório e no Clube Unifor-MG não haverá mudança no funcionamento, com exceção do dia 23 de dezembro.

O atendimento do Colégio de Aplicação será exclusivamente na Unidade II (Corujinha), no período de 16 de dezembro a 31 de janeiro, das 8h às 17h.