Um aparelho de rádio foi furtado na terça-feira (12), na creche que funciona na escola Caic, no bairro Novo Horizonte, em Formiga.

A informação sobre o crime foi repassada ao Últimas Notícias por familiares de algumas crianças que passam o dia no local. Pais e avós reclamam da falta de segurança da creche que não possui vigia e do mato que tomou conta da entrada da escola, podendo servir, inclusive, como esconderijo de estranhos.

Com a movimentação após profissionais tomarem ciência do furto, algumas crianças ficaram muito assustadas. Como se aproximava o fim da aula, as profissionais que entregam os menores aos pais relataram o fato para justificar o desconforto e choro das crianças.

“A gente fica sem saber o que fazer, porque para trabalhar é preciso deixar a criança na creche, mas é assustador pensar que alguém entrou no local, roubou e não foi visto. Poderia ter levado uma criança ou feito algum coisa ruim. É assustador”. Comentou uma mãe que entrou em contato com o portal.